Soldes d'été en Seine-Maritime : vigilance face aux arnaques et aux fausses promotions

Les consommateurs bénéficient des mêmes protections qu'en dehors des périodes promotionnelles. Les réductions affichées doivent être réelles et calculées à partir du prix le plus bas pratiqué au cours des trente jours précédents.

Les articles soldés doivent également être clairement identifiés. Par ailleurs, les garanties légales de conformité et contre les vices cachés continuent de s'appliquer, même sur les produits bénéficiant d'une remise.

Pour les achats réalisés en ligne, un délai de rétractation de 14 jours reste applicable, sauf exceptions prévues par la loi.