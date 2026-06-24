Soldes d'été en Seine-Maritime : vigilance face aux arnaques et aux fausses promotions

Cette période commerciale est souvent synonyme de bonnes affaires. Mais elle s'accompagne également d'une recrudescence des pratiques frauduleuses, notamment sur internet. Faux sites marchands, promotions trompeuses, tentatives de phishing ou encore faux services de livraison figurent parmi les principales menaces identifiées par les autorités.
Les services de l'État rappellent que quelques réflexes simples permettent d'éviter les mauvaises surprises : comparer les prix avant d'acheter, vérifier la qualité et la réparabilité des produits, conserver les justificatifs d'achat et privilégier, lorsque cela est possible, la seconde main ou la réparation.
Les services de l'État rappellent que quelques réflexes simples permettent d'éviter les mauvaises surprises : comparer les prix avant d'acheter, vérifier la qualité et la réparabilité des produits, conserver les justificatifs d'achat et privilégier, lorsque cela est possible, la seconde main ou la réparation.
Des droits qui restent les mêmes pendant les soldes
Les consommateurs bénéficient des mêmes protections qu'en dehors des périodes promotionnelles. Les réductions affichées doivent être réelles et calculées à partir du prix le plus bas pratiqué au cours des trente jours précédents.
Les articles soldés doivent également être clairement identifiés. Par ailleurs, les garanties légales de conformité et contre les vices cachés continuent de s'appliquer, même sur les produits bénéficiant d'une remise.
Pour les achats réalisés en ligne, un délai de rétractation de 14 jours reste applicable, sauf exceptions prévues par la loi.
Les articles soldés doivent également être clairement identifiés. Par ailleurs, les garanties légales de conformité et contre les vices cachés continuent de s'appliquer, même sur les produits bénéficiant d'une remise.
Pour les achats réalisés en ligne, un délai de rétractation de 14 jours reste applicable, sauf exceptions prévues par la loi.
CE QU'IL FAUT SAVOIR – Comment éviter les arnaques ?
Quelques conseils de prudence :
En cas d'arnaque ou de cybermalveillance, une assistance est également disponible via Cybermalveillance.gouv.fr.
Quelques conseils de prudence :
- Se méfier des promotions exceptionnellement attractives ;
- Vérifier l'identité de l'expéditeur des courriels et SMS ;
- Ne jamais cliquer sur un lien suspect ;
- Ne pas communiquer ses coordonnées bancaires en cas de doute ;
- Privilégier les moyens de paiement sécurisés ;
- Éviter d'enregistrer sa carte bancaire sur les sites marchands.
En cas d'arnaque ou de cybermalveillance, une assistance est également disponible via Cybermalveillance.gouv.fr.