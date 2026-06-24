Canicule : vigilance rouge maintenue, restrictions renforcées et risque maximal d’incendie en Seine-Maritime et dans l’Eure

En Seine-Maritime, les services de l’État rappellent que la journée de mardi a été la plus chaude jamais enregistrée en France. Les températures devraient encore atteindre 33°C sur le littoral et jusqu’à 40°C dans les terres jeudi, maintenant le département en vigilance rouge.



Dans les deux départements, la procédure d’alerte pour pollution à l’ozone est activée à compter de jeudi. La vitesse maximale autorisée est abaissée de 20 km/h sur l’ensemble du réseau routier, sans descendre sous les 70 km/h. En Seine-Maritime, les manifestations sportives et motorisées en extérieur sont également interdites, à l’exception des activités nautiques et des épreuves utilisant des véhicules électriques.



Les autorités rappellent enfin que le numéro vert Canicule Info Service (0800 06 66 66) est accessible gratuitement de 9 h à 19 h pour informer la population.