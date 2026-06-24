Canicule : vigilance rouge maintenue, restrictions renforcées et risque maximal d’incendie en Seine-Maritime et dans l’Eure

La vigilance rouge canicule reste en vigueur dans l’Eure et en Seine-Maritime au moins jusqu’à vendredi. Les températures pourraient atteindre 42°C dans l’Eure et 40°C en Seine-Maritime ce jeudi. Face à cette situation exceptionnelle, les préfectures renforcent les mesures de prévention, tandis que les services de secours demeurent fortement mobilisés.
Restrictions, écoles fermées et secours renforcés
Dans l’Eure, le préfet a interdit de 12 h à 20 h les travaux agricoles, les travaux forestiers, le fauchage des accotements ainsi que la circulation des quads et motos de loisirs dans les massifs forestiers afin de limiter les risques d’incendie. L’ensemble du département est placé pour la première fois de la saison en niveau « très sévère » pour les feux d’espaces naturels. Le SDIS 27 a prépositionné 90 sapeurs-pompiers spécialisés.
La protection des personnes vulnérables est également renforcée avec des maraudes quotidiennes, l’ouverture exceptionnelle du site d’hébergement de la MALA à Évreux et 48 places supplémentaires d’accueil d’urgence.
Sur le plan scolaire, 196 écoles sur 482 ainsi que deux collèges resteront fermés ce jeudi dans l’Eure.
La protection des personnes vulnérables est également renforcée avec des maraudes quotidiennes, l’ouverture exceptionnelle du site d’hébergement de la MALA à Évreux et 48 places supplémentaires d’accueil d’urgence.
Sur le plan scolaire, 196 écoles sur 482 ainsi que deux collèges resteront fermés ce jeudi dans l’Eure.
Ozone : vitesse abaissée sur les routes
En Seine-Maritime, les services de l’État rappellent que la journée de mardi a été la plus chaude jamais enregistrée en France. Les températures devraient encore atteindre 33°C sur le littoral et jusqu’à 40°C dans les terres jeudi, maintenant le département en vigilance rouge.
Dans les deux départements, la procédure d’alerte pour pollution à l’ozone est activée à compter de jeudi. La vitesse maximale autorisée est abaissée de 20 km/h sur l’ensemble du réseau routier, sans descendre sous les 70 km/h. En Seine-Maritime, les manifestations sportives et motorisées en extérieur sont également interdites, à l’exception des activités nautiques et des épreuves utilisant des véhicules électriques.
Les autorités rappellent enfin que le numéro vert Canicule Info Service (0800 06 66 66) est accessible gratuitement de 9 h à 19 h pour informer la population.
Dans les deux départements, la procédure d’alerte pour pollution à l’ozone est activée à compter de jeudi. La vitesse maximale autorisée est abaissée de 20 km/h sur l’ensemble du réseau routier, sans descendre sous les 70 km/h. En Seine-Maritime, les manifestations sportives et motorisées en extérieur sont également interdites, à l’exception des activités nautiques et des épreuves utilisant des véhicules électriques.
Les autorités rappellent enfin que le numéro vert Canicule Info Service (0800 06 66 66) est accessible gratuitement de 9 h à 19 h pour informer la population.
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