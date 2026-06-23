Noyade à Léry-Poses : un jeune homme de 19 ans meurt après avoir été sorti de l’eau par des témoins

EURE

Un drame s’est produit lundi soir sur la base de loisirs de Léry-Poses, dans l’Eure. Malgré les tentatives de réanimation engagées par des témoins, puis par les secours, la victime n’a pas survécu.