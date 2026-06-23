Noyade à Léry-Poses : un jeune homme de 19 ans meurt après avoir été sorti de l’eau par des témoins

De septembre à mai et en juin durant la semaine, les zones de baignade ne sont pas surveillées et restent aux risques et périls des utilisateurs, rappelle la base de Léry-Poses - Illustration ©Base de Léry-Poses
Un jeune homme de 19 ans est décédé lundi soir après une noyade sur la base de loisirs de Léry-Poses, dans l’Eure. Les faits se sont produits aux alentours de 21 heures.
La victime avait été sortie de l’eau par des témoins, qui tentaient de la réanimer à l’arrivée des premiers secours, précise le service dépatrtemental d'incendie et de secours (Sdis). Les sapeurs-pompiers ont alors poursuivi le massage cardiaque, avant d’être relayés par l’équipe de la structure mobile d’urgence et de réanimation — le SMUR — d’Elbeuf.
La victime avait été sortie de l’eau par des témoins, qui tentaient de la réanimer à l’arrivée des premiers secours, précise le service dépatrtemental d'incendie et de secours (Sdis). Les sapeurs-pompiers ont alors poursuivi le massage cardiaque, avant d’être relayés par l’équipe de la structure mobile d’urgence et de réanimation — le SMUR — d’Elbeuf.
La gendarmerie ouvre une enquête
Le jeune homme a été évacué, médicalisé, vers l’hôpital des Feugrais, à Saint-Aubin-lès-Elbeuf. Son décès y a été constaté par le médecin urgentiste.
Une quinzaine de sapeurs-pompiers du Sdis 27 ont été mobilisés sur cette intervention, ainsi que les plongeurs. Une enquête "en recherche des causes de la mort" est ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de cette noyade mortelle.
Comme l'a indiqué le préfet de l'Eure ce matin à notre confrère ICI Normandie , la baignade n'était plus surveillée à cette heure de la soirée.
« De septembre à mai et en juin durant la semaine, les zones de baignade ne sont pas surveillées et restent aux risques et périls des utilisateurs », précise sur son site la base de Léry-Poses.
Une quinzaine de sapeurs-pompiers du Sdis 27 ont été mobilisés sur cette intervention, ainsi que les plongeurs. Une enquête "en recherche des causes de la mort" est ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de cette noyade mortelle.
Comme l'a indiqué le préfet de l'Eure ce matin à notre confrère ICI Normandie , la baignade n'était plus surveillée à cette heure de la soirée.
« De septembre à mai et en juin durant la semaine, les zones de baignade ne sont pas surveillées et restent aux risques et périls des utilisateurs », précise sur son site la base de Léry-Poses.
FOCUS
Canicule : attention au risque de noyade
La forte chaleur qui touche la Normandie, et particulièrement l’Eure, pousse de nombreux habitants à chercher la fraîcheur au bord de l’eau. Bases de loisirs, plans d’eau, rivières ou zones de baignade attirent davantage de monde, notamment en fin de journée.
Mais ces moments de détente peuvent virer au drame. La fatigue liée à la chaleur, la déshydratation, un malaise, une entrée trop brutale dans l’eau froide ou une baignade dans une zone non surveillée augmentent les risques d’accident.
Les secours rappellent quelques règles essentielles :
Canicule : attention au risque de noyade
La forte chaleur qui touche la Normandie, et particulièrement l’Eure, pousse de nombreux habitants à chercher la fraîcheur au bord de l’eau. Bases de loisirs, plans d’eau, rivières ou zones de baignade attirent davantage de monde, notamment en fin de journée.
Mais ces moments de détente peuvent virer au drame. La fatigue liée à la chaleur, la déshydratation, un malaise, une entrée trop brutale dans l’eau froide ou une baignade dans une zone non surveillée augmentent les risques d’accident.
Les secours rappellent quelques règles essentielles :
- privilégier les zones de baignade surveillées ;
- éviter de se baigner seul ;
- entrer progressivement dans l’eau, surtout après une exposition prolongée au soleil ;
- ne pas surestimer ses capacités physiques ;
- surveiller en permanence les enfants et les jeunes ;
- éviter l’alcool avant la baignade.