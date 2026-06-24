Seine-Maritime : le salon de massage était la façade d'un réseau de prostitution, plus de 45 000 € saisis

Le 8 juin dernier, dans le cadre des Journées européennes d'actions communes coordonnées par l'Office central pour la répression de la traite des êtres humains (OCRTEH), une opération de flagrant délit est déclenchée.



Elle mobilise notamment les enquêteurs de la Division de la criminalité territoriale, la Police aux frontières, la Brigade de protection de la famille ainsi que les services de l'inspection du travail.



Deux ressortissantes chinoises sont interpellées dans l'établissement, dont l'une se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français depuis plus de quatorze ans. Un troisième suspect est simultanément arrêté dans le Val-d'Oise avec le concours de la gendarmerie nationale. Quant à la gérante principale du réseau, elle demeure activement recherchée.



Les perquisitions permettent la découverte de plusieurs dizaines de milliers d'euros en espèces. « Une somme de 45 755 euros en numéraire a été saisie au titre des avoirs criminels », précise le communiqué conjoint.



Les deux gérants poursuivis pour proxénétisme, blanchiment et travail illégal ont été placés en détention provisoire après leur présentation devant la justice le 11 juin. Leur procès est fixé au 15 juillet prochain devant le tribunal judiciaire de Rouen.