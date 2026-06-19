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Canicule : des communes de l'Eure ferment des écoles ou appellent les familles à garder leurs enfants


Face à l'épisode de chaleur exceptionnel attendu en début de semaine prochaine, plusieurs communes de l'Eure prennent des mesures pour protéger les élèves et les personnels. Certaines écoles fermeront leurs portes, tandis que d'autres assureront un accueil minimum.


Vendredi 19 Juin 2026 - 19:26


Illustration © Adobe Stock
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Les températures annoncées pour les journées des lundi 22 et mardi 23 juin poussent plusieurs municipalités à adapter leur fonctionnement. Dans l'Eure, les élus multiplient les mesures préventives afin de limiter l'exposition des enfants à la chaleur dans des bâtiments scolaires parfois peu adaptés aux fortes températures.

Après la municipalité de  Cierrey, celle d'Ézy-sur-Eure invite les parents qui en ont la possibilité à garder leurs enfants à domicile. Pour les familles ne disposant pas d'une solution alternative, un accueil minimum sera néanmoins assuré dans les écoles maternelle et élémentaire. Le service de restauration scolaire sera maintenu avec la mise en place de repas froids.

Des fermetures décidées

À L'Habit, le maire a pris un arrêté municipal prévoyant la fermeture exceptionnelle de l'école élémentaire Victor-Hugo les lundi 22 et mardi 23 juin. Cette mesure concerne également le personnel communal affecté à l'établissement. La municipalité précise qu'elle pourra être prolongée ou levée en fonction de l'évolution des conditions météorologiques.

D'autres communes suivent de près la situation et pourraient annoncer de nouvelles dispositions dans les prochaines heures.

Les personnes vulnérables également concernées

À Pacy-sur-Eure, l'attention se porte également sur les personnes fragiles. La ville rappelle l'existence de son plan canicule, destiné aux habitants âgés de 75 ans et plus, aux personnes en situation de handicap ainsi qu'aux personnes isolées vivant à domicile.

Les personnes concernées sont invitées à s'inscrire auprès du Centre communal d'action sociale (CCAS). En cas de déclenchement du plan canicule, cette inscription permet aux services municipaux de maintenir un contact régulier avec les personnes les plus vulnérables, de leur apporter conseils et assistance, et de s'assurer de leur état de santé.

Selon les prévisions météorologiques, les températures pourraient atteindre ou dépasser localement les 35 °C en Normandie au cours de cet épisode de chaleur précoce, conduisant les collectivités à anticiper d'éventuelles difficultés dans les établissements scolaires et auprès des publics les plus fragiles.


Tags : canicule, Cierrey, Eure, Ezy-sur-Eure, fermeture d'écoles, L'Habit, Pacy-sur-Eure


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