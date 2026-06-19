Canicule : des communes de l'Eure ferment des écoles ou appellent les familles à garder leurs enfants

Face à l'épisode de chaleur exceptionnel attendu en début de semaine prochaine, plusieurs communes de l'Eure prennent des mesures pour protéger les élèves et les personnels. Certaines écoles fermeront leurs portes, tandis que d'autres assureront un accueil minimum.