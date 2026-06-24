Canicule : les écoles d'Évreux resteront fermées jusqu'à vendredi

Face à des températures jugées incompatibles avec l'accueil des élèves dans de bonnes conditions, la Ville d'Évreux prolonge la fermeture exceptionnelle de l'ensemble des écoles maternelles et élémentaires jusqu'au vendredi 26 juin inclus.
La décision a été prise par le maire d'Évreux, Guy Lefrand, à la suite du passage de l'Eure en vigilance rouge canicule et des prévisions annonçant des températures particulièrement élevées durant plusieurs jours.
Dans un arrêté municipal signé le 23 juin, la Ville estime que les bâtiments scolaires ne disposent pas des conditions nécessaires pour garantir une température compatible avec la sécurité et le bien-être des enfants ainsi que des personnels éducatifs.
La décision a été prise par le maire d'Évreux, Guy Lefrand, à la suite du passage de l'Eure en vigilance rouge canicule et des prévisions annonçant des températures particulièrement élevées durant plusieurs jours.
Dans un arrêté municipal signé le 23 juin, la Ville estime que les bâtiments scolaires ne disposent pas des conditions nécessaires pour garantir une température compatible avec la sécurité et le bien-être des enfants ainsi que des personnels éducatifs.
Un service minimum d'accueil maintenu
Malgré la fermeture des établissements, la municipalité met en place un service minimum d'accueil afin d'accompagner les familles ne disposant d'aucune solution de garde.
Les enfants pourront être accueillis de 7 h à 18 h 30 sur trois sites :
Centre de loisirs de Nétreville, 8 rue du Bois des Communes ;
Centre de loisirs Alfred-de-Musset, 2 rue Michelet ;
Centre de loisirs de Navarre (maternelles rue Dulcie-September et élémentaires 109 avenue Aristide-Briand).
Cette mesure s'applique du mardi 23 au vendredi 26 juin inclus.
Les enfants pourront être accueillis de 7 h à 18 h 30 sur trois sites :
Centre de loisirs de Nétreville, 8 rue du Bois des Communes ;
Centre de loisirs Alfred-de-Musset, 2 rue Michelet ;
Centre de loisirs de Navarre (maternelles rue Dulcie-September et élémentaires 109 avenue Aristide-Briand).
Cette mesure s'applique du mardi 23 au vendredi 26 juin inclus.
A SAVOIR | Vigilance rouge dans l'Eure
L'Eure figure parmi les départements placés en vigilance rouge canicule par Météo-France. Les températures pourraient localement dépasser les 40°C dans les prochains jours, avec des nuits restant très chaudes.
Les autorités appellent la population à :
L'Eure figure parmi les départements placés en vigilance rouge canicule par Météo-France. Les températures pourraient localement dépasser les 40°C dans les prochains jours, avec des nuits restant très chaudes.
Les autorités appellent la population à :
- boire régulièrement de l'eau ;
- éviter les activités physiques aux heures les plus chaudes ;
- maintenir les logements au frais ;
- prendre régulièrement des nouvelles des personnes âgées ou fragiles.
Dans la même rubrique