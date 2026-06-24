Canicule : les écoles d'Évreux resteront fermées jusqu'à vendredi

Face à des températures jugées incompatibles avec l'accueil des élèves dans de bonnes conditions, la Ville d'Évreux prolonge la fermeture exceptionnelle de l'ensemble des écoles maternelles et élémentaires jusqu'au vendredi 26 juin inclus.



La décision a été prise par le maire d'Évreux, Guy Lefrand, à la suite du passage de l'Eure en vigilance rouge canicule et des prévisions annonçant des températures particulièrement élevées durant plusieurs jours.



Dans un arrêté municipal signé le 23 juin, la Ville estime que les bâtiments scolaires ne disposent pas des conditions nécessaires pour garantir une température compatible avec la sécurité et le bien-être des enfants ainsi que des personnels éducatifs.