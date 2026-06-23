Canicule : le Mont Saint-Michel appelle les visiteurs à reporter leur venue

Le Mont Saint-Michel, dans la Manche, recommande aux visiteurs de reporter leur venue pendant la vigilance rouge déclenchée par Météo-France dans la Manche. Pour ceux qui ne pourraient pas décaler leur déplacement, plusieurs mesures exceptionnelles sont mises en place.



Un dispositif de secours renforcé est déployé avec la Protection civile et la Croix-Rouge. Un poste de secours est installé au pied du Mont, tandis que des secouristes circuleront dans le village pour intervenir rapidement en cas de malaise lié à la chaleur.