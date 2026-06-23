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Canicule : le Mont Saint-Michel appelle les visiteurs à reporter leur venue


En vigilance rouge canicule, la Normandie se prépare à un épisode de fortes chaleurs. Au Mont Saint-Michel, l’accueil est adapté pour limiter les risques pour les visiteurs et les personnels présents sur le site.


Mardi 23 Juin 2026 - 11:22


Photo@Matteo Sassola/Pexels
Photo@Matteo Sassola/Pexels
Le Mont Saint-Michel, dans la Manche, recommande aux visiteurs de reporter leur venue pendant la vigilance rouge déclenchée par Météo-France dans la Manche. Pour ceux qui ne pourraient pas décaler leur déplacement, plusieurs mesures exceptionnelles sont mises en place.

Un dispositif de secours renforcé est déployé avec la Protection civile et la Croix-Rouge. Un poste de secours est installé au pied du Mont, tandis que des secouristes circuleront dans le village pour intervenir rapidement en cas de malaise lié à la chaleur.

Navettes moins chargées et points d’eau

Les navettes « Passeur » circuleront avec une capacité réduite : 40 personnes maximum à l’aller et 50 au retour, contre 70 habituellement.

Des points d’eau potable sont également accessibles à titre exceptionnel dans le village : au niveau du cimetière, dans la cour de l’Avancée et à l’entrée des Fanils.

L’Établissement public suit l’évolution de la situation avec les autorités. Les horaires d’ouverture de l’abbaye pourraient être adaptés si les températures l’exigent. Les informations actualisées sont disponibles sur montsaintmichel.gouv.fr.


Tags : canicule, Mont-Saint-Michel, Normandie, visite


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