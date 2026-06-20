Orages dans l’Eure : 37 interventions des pompiers, surtout entre Pacy-sur-Eure, Vernon et Gaillon

La commune de Gaillon a, de son côté, confirmé ce samedi que l’épisode orageux de vendredi soir avait été particulièrement violent, avec une situation aggravée par une pluie de grêlons. La Ville indique que plusieurs habitants ont subi des dégâts matériels, touchant notamment des voitures, des toitures, des verrières et des jardins.



Dans un message d’information diffusé à la population, la municipalité invite les sinistrés à déclarer rapidement les dommages à leur assurance, en rappelant qu’un délai de cinq jours est généralement appliqué pour ce type de déclaration. Elle recommande aussi de prendre des photographies, de conserver des preuves et de sécuriser les zones endommagées, notamment à l’aide de bâches, sans prendre de risques inutiles, en particulier en montant sur les toitures.