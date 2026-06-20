Orages dans l’Eure : 37 interventions des pompiers, surtout entre Pacy-sur-Eure, Vernon et Gaillon

Les sapeurs-pompiers on,t prcédé à vingt-six asséchèements et épuisements en l'"espace de deux heures - Illustration © Adobe Stock
Les intempéries ont surtout touché l’est du département, où les pluies soutenues, localement accompagnées de grêle, ont provoqué de nombreux désordres. Selon le Service dé^parteùental d'in,cendie et de secours (Sdis) de l’Eure, les secours ont été engagés à 37 reprises, notamment pour 26 assèchements de caves, sous-sols et chaussées ainsi que pour cinq protections de biens.
Au total, 72 sapeurs-pompiers ont été mobilisés au cours de la soirée, entre 18h30 et 22 heures. Malgré la violence de l’épisode, aucune victime n’est à déplorer.
Au total, 72 sapeurs-pompiers ont été mobilisés au cours de la soirée, entre 18h30 et 22 heures. Malgré la violence de l’épisode, aucune victime n’est à déplorer.
Dégâts matériels signalés à Gaillon
La commune de Gaillon a, de son côté, confirmé ce samedi que l’épisode orageux de vendredi soir avait été particulièrement violent, avec une situation aggravée par une pluie de grêlons. La Ville indique que plusieurs habitants ont subi des dégâts matériels, touchant notamment des voitures, des toitures, des verrières et des jardins.
Dans un message d’information diffusé à la population, la municipalité invite les sinistrés à déclarer rapidement les dommages à leur assurance, en rappelant qu’un délai de cinq jours est généralement appliqué pour ce type de déclaration. Elle recommande aussi de prendre des photographies, de conserver des preuves et de sécuriser les zones endommagées, notamment à l’aide de bâches, sans prendre de risques inutiles, en particulier en montant sur les toitures.
Dans un message d’information diffusé à la population, la municipalité invite les sinistrés à déclarer rapidement les dommages à leur assurance, en rappelant qu’un délai de cinq jours est généralement appliqué pour ce type de déclaration. Elle recommande aussi de prendre des photographies, de conserver des preuves et de sécuriser les zones endommagées, notamment à l’aide de bâches, sans prendre de risques inutiles, en particulier en montant sur les toitures.
#AlerteMétéo | @meteofrance maintient l’#Eure en #vigilance jaune 🟡 #canicule🌡️ ce 19/06 et demain 20/06— Préfet de l'Eure (@Prefet27) June 19, 2026
💧Buvez régulièrement
🏃Limitez vos activités physiques et sportives
⚠️En cas d'urgence : appelez ☎️ le 1⃣5⃣ ou le 1⃣1⃣2⃣
ℹ️Infos : https://t.co/nvhSSZ9tLV pic.twitter.com/YqOkzxkkwx
A SAVOIR
Après l’orage, les bons réflexes
Après l’orage, les bons réflexes
- Déclarer les dégâts à son assurance dans les meilleurs délais
- Photographier les dommages et conserver un maximum de preuves
- Protéger provisoirement les parties sinistrées si possible
- Ne pas s’exposer au danger, notamment sur les toits ou en hauteur