Connectez-vous S'inscrire
https://www.infonormandie.com/
 






Yvelines : un appel à témoins après la disparition inquiétante d’une femme de 40 ans à Versailles


Publié le Vendredi 5 Septembre 2025 à 17:13



Yvelines : un appel à témoins après la disparition inquiétante d’une femme de 40 ans à Versailles
La police nationale a lancé un appel à témoins pour retrouver Aysé Aslan, 40 ans, portée disparue depuis le 20 août 2025 à Versailles (Yvelines).

Selon le signalement communiqué par les autorités, la disparue mesure 1,60 mètre et présente une corpulence mince. Elle a de longs cheveux noirs et lisses, ainsi que des yeux marron. Elle est décrite comme de type caucasien.

Les enquêteurs précisent qu’elle porte souvent une veste en cuir.

Toute personne disposant d’informations susceptibles d’aider les recherches est invitée à contacter sans délai le commissariat de Versailles au 01 39 24 70 80.







Vous pouvez réagir à cet article

En Une | En ce moment | L'Essentiel | Yvelines | Info-Route | ENVIRONNEMENT | Elections législatives 2024 | L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen | L'Info en continu | UNE | CRISE SANITAIRE | NORMANDIE | LOISIRS | En bref | SOCIÉTÉ | SOCIAL | infoServices | ACTUALITÉ | Le journal de l'Armada 2023 | Notifications | Contact

Plus de prévisions: Prévisions météo 30 jours
Le fil info

Exposition à voir : « Le bourg, genèse de Grand Quevilly »

10/09/2025

Yvelines : un appel à témoins après la disparition inquiétante d’une femme de 40 ans à Versailles

05/09/2025

Festival du Fredet à Saint-Pierre-de-Cormeilles : une 1ère édition musicale et festive

05/09/2025

Yvelines. Un policier percuté par un homme à trottinette lors d’un contrôle à Trappes

05/09/2025

Yvelines. Rénové, l’Hôtel de Ville de Mantes-la-Jolie inauguré ce samedi par Valérie Pécresse, présidente de la Région

04/09/2025

Yvelines. Course-poursuite sur l’A13 après un refus d’obtempérer : la voiture était signalée volée

03/09/2025

Yvelines. A Carrières-sous-Poissy, un cirque s’installe de force sur le parking du centre commercial Leclerc

02/09/2025

Yvelines. Aux Mureaux, une nouvelle Halle des sports destinée aux scolaires, associations et habitants

30/08/2025

Yvelines : deux cambrioleurs interpellés en flagrant délit dans un pavillon à Sartrouville

27/08/2025

Yvelines : trois interpellations lors d’une tentative de cambriolage à Saint-Germain-en-Laye

26/08/2025

Yvelines : un trafiquant de stupéfiants condamné à 30 mois de prison ferme

25/08/2025

Disparition de Sarah Janelle dans les Yvelines : la touriste américaine retrouvée saine et sauve

25/08/2025

Disparition inquiétante d’une femme de 35 ans à Mareil-Marly (Yvelines)

24/08/2025

Yvelines : interpellé à Maisons-Laffitte, après un refus d’obtempérer et le vol d'une voiture à Poissy

22/08/2025

Yvelines. Recherché par la police, l'automobiliste est intecepté aux Mureaux après une course-poursuite sur l’A13

21/08/2025
Afficher plus d'articles
Infoyvelines
Vous-êtes témoin d'un événement ? Cliquez ici
La reproduction de textes, photos et vidéos publiés sur @infonormandie.com doit faire l'objet d'une demande expresse auprès du webmaster du site.
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags