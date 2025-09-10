Yvelines : un appel à témoins après la disparition inquiétante d’une femme de 40 ans à Versailles

La police nationale a lancé un appel à témoins pour retrouver Aysé Aslan, 40 ans, portée disparue depuis le 20 août 2025 à Versailles (Yvelines).



Selon le signalement communiqué par les autorités, la disparue mesure 1,60 mètre et présente une corpulence mince. Elle a de longs cheveux noirs et lisses, ainsi que des yeux marron. Elle est décrite comme de type caucasien.



Les enquêteurs précisent qu’elle porte souvent une veste en cuir.



Toute personne disposant d’informations susceptibles d’aider les recherches est invitée à contacter sans délai le commissariat de Versailles au 01 39 24 70 80.