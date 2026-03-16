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Refus d’obtempérer à Mantes-la-Ville : un scooter sans plaque intercepté à l'issue d'une course-poursuite


Publié le Lundi 16 Mars 2026 à 12:55

Un homme de 20 ans a été interpellé dans la nuit de dimanche à lundi à Mantes-la-Ville, après avoir refusé de se soumettre à un contrôle de police. Il circulait sur un scooter dépourvu de plaque d’immatriculation.



Le jeune homme en infraction a été placé en garde à vue - Illustration DGPN
Le jeune homme en infraction a été placé en garde à vue - Illustration DGPN
Des policiers en patrouille ont tenté de contrôler un deux-roues cette nuit vers 1 h 45, alors qu’il circulait rue Jean-Jaurès, à Mantes-la-Ville (Yvelines). Le scooter a immédiatement pris la fuite, refusant d’obtempérer aux injonctions des forces de l’ordre.

Le conducteur, âgé de 20 ans, a finalement été rapidement intercepté rue de Bretagne, toujours dans la commune. L’interpellation s’est déroulée sans incident, selon une source policière. Le deux-roues était dépourvu de plaque d'immatriculation.

Les circonstances exactes du refus d’obtempérer et les suites judiciaires qui seront données à cette affaire n’ont pas été précisées à ce stade.


 


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