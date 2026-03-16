Refus d’obtempérer à Mantes-la-Ville : un scooter sans plaque intercepté à l'issue d'une course-poursuite

Des policiers en patrouille ont tenté de contrôler un deux-roues cette nuit vers 1 h 45, alors qu’il circulait rue Jean-Jaurès, à Mantes-la-Ville (Yvelines). Le scooter a immédiatement pris la fuite, refusant d’obtempérer aux injonctions des forces de l’ordre.



Le conducteur, âgé de 20 ans, a finalement été rapidement intercepté rue de Bretagne, toujours dans la commune. L’interpellation s’est déroulée sans incident, selon une source policière. Le deux-roues était dépourvu de plaque d'immatriculation.



Les circonstances exactes du refus d’obtempérer et les suites judiciaires qui seront données à cette affaire n’ont pas été précisées à ce stade.