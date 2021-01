Yvelines : trois hommes en garde à vue, soupçonnés d’un cambriolage à Poissy

La victime a 76 ans, ses agresseurs sont âgés de 17, 28 et 31 ans. Ces derniers sont soupçonnés d’être les auteurs d’un cambriolage commis, samedi 9 janvier, allée des Primevères à Poissy (Yvelines).



Vers 17 heures, une personne âgée contacte le 17 (Police secours) pour signaler que la porte d’entrée de son pavillon a été fracturée. Un équipage de la Brigade anti-criminalité se rend sur place et procède à des recherches dans le secteur. Les policiers ne tardent pas à interpeller trois individus suspects, dont l’un d’eux s’est débarrassé de bijoux.



Le trio est présenté à un officier de police judiciaire et placé en garde à vue pour vol par effraction sur la base des premiers éléments recueillis.