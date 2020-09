Yvelines : trois hommes en garde à vue à Houilles pour violences volontaires et tentative de viol

Trois hommes âgés entre 41 et 45 ans ont été placés en garde à vue ce lundi en début de nuit au commissariat de Houilles (Yvelines). Ils ont été interpellés vers 23h30, pour « violences en réunion commises en état d’ivresse et tentative de viol ».



Les mis en cause sont sans domicile fixe. Ils squattent un pavillon abandonné rue Vauquelin, à Houilles. C'est d'ailleurs dans cette maison située dans une artère pavillonnaire plutôt tranquille que les faits se sont déroulés.