Yvelines : surpris par la police en train de dégrader un radar automatique à Saint-Germain-en-Laye

Deux hommes ont été surpris hier soir vers 20 heures en train de vandaliser un radar automatique situé sur la D190 entre Poissy et Saint-Germain-en-Laye (Yvelines).



L’auteur des dégradations a été interpellé en flagrant délit et son complice également qui l’attendait dans une voiture à proximité.



La police a pu intervenir rapidement grâce à l’appel au « 17 », le standard de Police secours, d’une automobiliste de passage, témoin des faits.



Les deux hommes, âgés de 24 et 27 ans et originaires de Pontoise et Alfortville, ont été placés en garde à vue pour dégradations volontaires en réunion.