Yvelines : recherche pour évasion, il percute le fourgon de police après un refus d’obtempérer à Mantes-la-Jolie

Publié le Jeudi 20 Novembre 2025 à 09:37

Une course-poursuite s’est achevée au Val Fourré, où une Clio en fuite a percuté de plein fouet un véhicule de la brigade spécialisée de terrain. Les deux occupants ont été arrêtés sur-le-champ.

