Yvelines : ne supportant plus le confinement, il menace de sauter du 5e étage à Versailles

Un homme de 37 ans a menacé de sauter par la fenêtre de son appartement situé au 5ème étage, rue Benjamin-Franklin à Versailles (Yvelines).



Les secours ont été appelés à intervenir ce vendredi vers midi et demi. Ne supportant plus d’être confiné chez lui, le trentenaire a menacé de mettre fin à ses jours en se jetant dans le vide.



Souffrant de schizophrénie, et en rupture de traitement, l’homme a été mis en contact avec un négociateur du RAID, l’unité d’élite de la police nationale. Il a fini par ouvrir sa porte porte peu avant 15 heures. Il a été immédiatement maitrisé par les forces de l’ordre et transporté à l'hôpital André-Mignot au Chesnay.