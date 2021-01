Yvelines : le gérant d’une épicerie agressé physiquement par deux clients à Poissy

Une enquête pour violences volontaires et dégradations a été ouverte par la police pour des faits qui sont survenus, samedi, à Poissy (Yvelines).



En fin de matinée, les services de police sont avisés par la télésurveillance que le système d’alarme d’une épicerie de la place Georges-Pompidou s’est déclenché suite à une agression. De fait, le gérant du magasin vient d’être pris à partie physiquement par deux clients qui ont brisé des bouteilles, pour une raison ignorée.



Les auteurs des violences, deux hommes de 15 et 18 ans, ont été interpellés par la police municipale. Ils seront reconvoqués plus tard par la police nationale pour être entendus.



Le commerçant, âgé de 34 ans, n’a pas souhaité l’intervention des sapeurs-pompiers, mais a déposé plainte contre X.