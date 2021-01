Yvelines : la bagarre se termine en garde à vue pour cinq jeunes à Élancourt

Plusieurs équipages de police ont été amenés à intervenir pour séparer deux hommes, dont un exhibant une lame, qui se battaient devant d’autres individus armés.



La scène s’est déroulée ce samedi en milieu d’après-midi, avenue de la Frise à Élancourt (Yvelines).



Les auteurs ont pris avant l’arrivée des forces de l’ordre. Des recherches dans le secteur immédiat ont néanmoins permis d’identifier et d’interpeller un suspect tenant un bris de vitre et quatre autres qui ont été reconnus par un témoin.



Les cinq interpellés sont âgés de 13, 14, 17 et 18 ans. Ils ont été placés en garde à vue pour port d’arme et attroupement armé.