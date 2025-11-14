Yvelines : l'auteur d'une agression sexuelle à Houilles identifié grâce à une larme tatouée sur son visage

Publié le Vendredi 14 Novembre 2025 à 18:58

Le mis en cause, un homme de 43 ans, a été placé sous contrôle judiciaire dans l'attente de comparaître devant le tribunal de Versailles.



Un homme de 43 ans, soupçonné d'être l'auteur d'une agression sexuelle, a été placé sous contrôle judiciaire. Les faits dont il est accusé remontent au lundi 22 septembre à Houilles (Yvelines). Ce jour-là, une jeune fille, âgée de 16 ans, est abordée par un inconnu. Ce dernier l'empoigne par un bras puis l'entraîne de force à l’écart des passants. Selon les déclarations de l'adolescente à la police, l’individu l'a embrassée au niveau du sein droit par-dessus son pull puis l'a saisie par la nuque pour l’embrasser à deux reprises sur la bouche.

Une larme tatouée sur le visage La victime, choquée, alerte rapidement la police. Grâce au signalement précis, notamment le détail d’une larme tatouée sur le visage du suspect, les policiers du groupe de sécurité de proximité (GSP) et de la brigade anticriminalité (BAC) du commissariat de Sartrouville parviennent à identifier rapidement un homme de 43 ans, domicilié à Houilles. Le quadragénaire est repéré dès le lendemain, vers 23 h, et interpellé.



Lors de sa garde à vue, le mis en cause n’a pas reconnu les faits. Il a toutefois admis avoir embrassé la joue de l’adolescente, tout en affirmant ignorer qu'elle était mineure, relate une source policière.

La jeune fille tétanisée L'adolescente, particulièrement effrayée par l’attitude du suspect et son tatouage distinctif, est restée tétanisée tout au long de l’agression, incapable de s’enfuir.



L'individu a été présenté devant un magistrat du parquet de Versailles dès la fin de sa garde à vue. Il a été placé sous contrôle judiciaire dans l'attente de comparaître devant le tribunal pour agression sexuelle.







