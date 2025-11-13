Yvelines : interpellé avec près de 10 kilos de cannabis lors d'un contrôle routier de routine à Mantes-la-Jolie

L'automobiliste a été intercepté par des policiers municipaux suite à une infraction. Il avait dans son sac près de 10 kg de résine de cannabis - Illustration Adobe Stock
Lors d’un contrôle routier de routine mis en place rue Jean-François-Millet, dans le quartier du Val-Fourré à Mantes-la-Jolie, les policiers municipaux ont remarqué une Peugeot 207 circulant sans feux arrière. À peine le véhicule arrêté, le conducteur a précipitamment pris la fuite à toutes jambes, un sac de type cabas à la main.
Interpellé quelques instants plus tard, l’individu — un homme de 24 ans domicilié à Mantes-la-Jolie — a été trouvé en possession de 9,7 kilos de résine de cannabis conditionnés en plaquettes de 100 grammes.
L’enquête confiée à la police nationale
Le suspect, déjà connu au tableau des antécédents judiciaires (TAJ), a été remis à un officier de police judiciaire, qui l’a placé en garde à vue au commissariat de Mantes-la-Jolie pour être entendu sur l'origine de la provenance et la destination de la drogue.
