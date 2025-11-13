Yvelines : interpellé avec près de 10 kilos de cannabis lors d'un contrôle routier de routine à Mantes-la-Jolie

Publié le Jeudi 13 Novembre 2025 à 10:43

Un contrôle routier de la police municipale à Mantes-la-Jolie (Yvelines) a débouché sur la découverte de 9,7 kilos de résine de cannabis. Le conducteur d’une Peugeot 207 a tenté de fuir à pied avant d’être rattrapé.

