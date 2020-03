Yvelines : deux mineurs isolés arrêtés après une tentative de vol par effraction dans un tabac des Mureaux

Ils ont 10 et 13 ans. Deux mineurs isolés ont été interpellés ce mercredi matin vers 5 heures, par les policiers du commissariat des Mureaux (Yvelines). Que faisaient-ils seuls dehors, à cette heure de la nuit en plein confinement ?



Les policiers ont eu rapidement la réponse. Quelques minutes plus tôt, l'attention d'un riverain de la rue Maurice-Berteaux aux Mureaux, a été attirée par des bruits suspects provenant du tabac voisin, le Voltigeur. Il a immédiatement compris que des individus tentaient de fracturer le rideau métallique du magasin et a prévenu le « 17 »(Police secours).