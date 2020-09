Yvelines : deux arracheurs de collier arrêtés en flagrant délit à Chatou

Après Poissy, Chatou. Les arracheurs de colliers sont de plus en plus actifs dans les Yvelines.



Dernière affaire en date : hier, vers 20 heures, une femme de 62 ans en a fait la triste expérience à Chatou. Au moment où elle descendait d’un bus, avenue d’Épremesnil deux individus se sont rués et lui ont arraché le collier en or qu’elle portait au cou.



Des témoins de la scène ont pu fournir la description précise des agresseurs ainsi que leur direction de fuite. Des éléments précieux pour la police municipale qui est parvenue à interpeller les deux voleurs. L’un d’eux était en possession du collier de la sexagénaire.



Les mis en cause, âgés de 15 et 16 ans, ont été placés en garde à vue pour vol en réunion.