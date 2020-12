Yvelines : des véhicules de police visés par des jets de pierres à Poissy et à Mantes-la-Ville

Les forces de l’ordre ont été visés par des jets de pierres, dans la soirée d’hier (lundi) a Mantes-la-Ville et a Poissy (Yvelines).



Le couvre-feu ne semble pas très dissuasif dans certains quartiers. Les policiers en patrouille pour veiller précisément au respect des règles sanitaires sont parfois la cible de projectiles les plus divers et variés.



Vers 21h30, hier soir, à l’angle des rues Jean-Moulin et Louise-Michel, à Mantes-la-Ville, un équipage de passage dans le quartier des Merisiers, a essuyé des jets de pierres lancées par un groupe d’une dizaines d’individus qui n’ont pu être identifiés. La voiture de police n’a pas impactée et aucun des fonctionnaires n’a été blessé.



Dans le même créneau horaire, rue Saint-Sébastien à Poissy, c’est un véhicule de la police municipale qui a été visé par des jets de pierres. L’aile droite du véhicule et le toit ont été endommagés par trois projectiles. Les occupants n’ont pas été touchés.



Le ou les auteurs n’ont pas été identifiés.