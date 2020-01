Yvelines : des sapeurs-pompiers menacés de mort par deux individus lors d’une intervention

Les agresseurs, âgés de 38 et 40 ans, ont été interpellés par la police et placés en garde à vue pour « violences volontaires et menaces de mort sur personne chargée d’une mission de service public.



Cinq sapeurs-pompiers, des centres de secours de Conflans-Sainte-Honorine et Chanteloup-les-Vignes ont déposé plainte.



Trois containers ont été détruits dans l’incendie du local.