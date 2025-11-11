Yvelines : condamnés à sept ans de prison après une violente intrusion chez une mère de famille à Mantes-la-Jolie

Publié le Mardi 11 Novembre 2025 à 09:15

Deux individus ont fait irruption en pleine nuit dans l'appartement d'une mère de deux enfants, dans l'intention de lui voler de l'argent. Rapidement interpellés, les auteurs ont été jugés en comparution immédiate à de lourdes peines.



Dans la nuit du lundi 3 au mardi 4 novembre, une agression à domicile a conduit à l’interpellation de deux hommes dans le quartier du Val-Fourré à Mantes-la-Jolie. Les faits se sont déroulés dans un appartement de la rue Blaise-Pascal, situé dans la zone de sécurité prioritaire (ZSP), où une mère de famille et ses deux enfants ont été pris pour cible.

Sous la menace d'une bombe lacrymogène Vers 1h45, trois individus forcent la porte du logement familial. L’un d’eux utilise une bombe de gaz lacrymogène pour contraindre la mère à leur remettre de l’argent. La victime, agressée physiquement, présente une incapacité totale de travail (ITT) de 4 jours.



Alertés, les policiers de la BAC repèrent rapidement deux hommes correspondant à la description donnée. L’un se laisse interpeller sans résistance. Il est trouvé porteur d’un poing américain et d’une bombe lacrymogène vide. Le second tente de fuir à pied, sans succès. Tous deux sont dans un état d’ivresse manifeste.



Les vérifications révèlent que le premier individu, âgé de 32 ans, enfreignait un contrôle judiciaire lui interdisant de se trouver hors de son domicile de nuit.

Comparution immédiate : 7 ans d'emprisonnement En raison de leur état éthylique, la notification de leur placement en garde à vue a dû être différée. Lors de leur audition, l’un a gardé le silence, l’autre a affirmé ne se souvenir de rien. Malgré cela, les deux hommes ont été formellement identifiés par la victime via une planche photographique.



Présentés au tribunal judiciaire de Versailles dans le cadre d’une comparution immédiate, les deux mis en cause ont été condamnés à sept ans de prison ferme, avec mandat de dépôt à l’audience.





