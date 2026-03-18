Magnanville : quatre mineurs interpellés en train de taguer un établissement scolaire

Les faits se sont déroulés vers 20h40 avenue Pierre-Bérégovoy, à Magnanville. Une femme a signalé la présence de quatre individus occupés à peindre des inscriptions sur le mur d’entrée d’un établissement scolaire. Les policiers, rapidement arrivés sur place, ont pu localiser et interpeller les auteurs.



Selon les premiers éléments, plusieurs tags ont été constatés, parmi lesquels deux inscriptions de grande dimension, d’environ 2 mètres sur 3, à caractère injurieux envers les forces de l’ordre. Le service local de police technique et scientifique (SLPT) s’est déplacé afin d’effectuer des prélèvements de peinture et de procéder aux constatations.