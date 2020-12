Yvelines : appel à témoins pour retrouver un homme disparu depuis près de six mois à Poissy

Un appel à témoins est lancé par les services de police des Yvelines après la disparition inquiétante, depuis près de six mois, à Poissy, d'un homme de 47 ans.



Jacky Pesty n'a pas donné signe de vie depuis le 17 juin 2020, date à laquelle il a quitté, à pied, son centre de soins situé en face du centre hospitalier de Poissy.



Le quadragénaire présente un état de vulnérabilité qui se manifeste par un état dépressif, des troubles de la personnalité, des tendances violentes pour lui-même ou autrui, des troubles de la mémoire, une mauvaise élocution et des troubles de la marche, détaille l'appel à témoins diffusé aujourd'hui par le commissariat de police de Conflans-Sainte-Honorine.



Son signalement :



De corpulence normale, Jacky Pasty mesure 1,80 m, a les cheveux bruns et yeux marrons. Au moment de sa disparition, il était vêtu d'un jean noir, d'un pull rouge rayé, d'une veste foncée et portait une pochette en bandoulière.



Toute personne susceptible de fournir des renseignements aux enquêteurs est invitée à les contacter au 01.34.90.47.57 (commissariat de Conflans).