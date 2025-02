Yvelines. Vol avec violence et course-poursuite à Plaisir : deux individus interpellés

Au même moment, un appel a été reçu au 17 signalant un vol à l'étalage dans un magasin de l'avenue de Saint-Germain, à Plaisir. Selon les premiers éléments recueillis, deux individus avaient dérobé de la marchandise avant d'agresser le vigile du magasin, un homme de 53 ans, en l'aspergeant de gaz lacrymogène. Les suspects ont ensuite pris la fuite à bord du véhicule impliqué dans le refus d'obtempérer.



Alertée, la Brigade anticriminalité (BAC) est parvenue à intercepter la C4 après une course-poursuite. Les deux auteurs présumés, âgés de 39 et 20 ans et inconnus du fichier de traitement des judiciaires reconnus (TAJ), ont été interpellés sans incident et placés en garde à vue pour vol avec violence et refus d'obtempérer.



La victime, choquée mais consciente, a été prise en charge sur place.