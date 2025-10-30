Connectez-vous S'inscrire

Yvelines. Un jeune homme interpellé par un témoin en train de forcer la fenêtre d’un pavillon à Houilles


Publié le Jeudi 30 Octobre 2025 à 10:07

Un habitant de Houilles a surpris un jeune homme en train de s’introduire dans une habitation mercredi après-midi. L’auteur, muni d’un tournevis, tentait de fracturer une fenêtre.



Illustration
Illustration
La scène s’est déroulée rue Solferino, vers 14 heures. Un témoin des faits, a immédiatement retenu l’individu avant l’arrivée des forces de l’ordre, alertées via les sapeurs-pompiers.

Les policiers, rapidement sur les lieux, ont procédé à l’interpellation du suspect. Ils ont également constaté les traces évidentes de tentative d’effraction sur la fenêtre du pavillon. L’auteur, âgé de 18 ans et inconnu des services de police, a été placé en garde à vue.

Une enquête a été ouverte afin de déterminer s’il pourrait être impliqué dans d’autres faits similaires dans le secteur.



