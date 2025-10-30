Yvelines. Un jeune homme interpellé par un témoin en train de forcer la fenêtre d’un pavillon à Houilles

Publié le Jeudi 30 Octobre 2025 à 10:07

Un habitant de Houilles a surpris un jeune homme en train de s’introduire dans une habitation mercredi après-midi. L’auteur, muni d’un tournevis, tentait de fracturer une fenêtre.

