Yvelines. Un jeune homme interpellé par un témoin en train de forcer la fenêtre d’un pavillon à Houilles

La scène s’est déroulée rue Solferino, vers 14 heures. Un témoin des faits, a immédiatement retenu l’individu avant l’arrivée des forces de l’ordre, alertées via les sapeurs-pompiers.
Les policiers, rapidement sur les lieux, ont procédé à l’interpellation du suspect. Ils ont également constaté les traces évidentes de tentative d’effraction sur la fenêtre du pavillon. L’auteur, âgé de 18 ans et inconnu des services de police, a été placé en garde à vue.
Une enquête a été ouverte afin de déterminer s’il pourrait être impliqué dans d’autres faits similaires dans le secteur.
