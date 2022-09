Yvelines. Un automobiliste finit dans le décor après un refus d’obtempérer à Mantes-la-Jolie

Plus tard, la voiture en fuite est retrouvée accidentée sous un pont. Le conducteur et son passager ont pris la fuite à pied.



Grâce à la description fournie par un témoin, les deux fuyards sont retrouvés et interpellés. Il s’agit de deux hommes de 23 et 24 ans qui ont été placés en garde à vue pour refus d’obtempérer.