Yvelines. Trois policiers blessés lors d’une interpellation à Conflans-Sainte-Honorine

A son arrivée sur les lieux, l’équipage de police secours a été pris à partie par une femme âgée de 41 ans qui a jeté une bouteille de whisky dans sa direction puis a asséné des coups de pieds et de poings aux policiers.



Ces derniers sont parvenus difficilement à maîtriser la quadragénaire qui a continué à porter des coups de pieds.



La mise en cause a finalement été interpellée et placée en garde à vue pour violences et rébellion sur personne dépositaire de l’autorité publique.