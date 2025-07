Yvelines. Trois adolescents de Poissy interpellés après un vol avec violences à Saint-Germain-en-Laye

Alertée des faits, la brigade anticriminalité (BAC) s’est rendue sur les lieux. Grâce au signalement fourni par la victime, les trois suspects ont été localisés et interpellés sans difficulté, toujours dans le secteur. Il s’agit de trois garçons, âgés de 14, 16 et 17 ans, tous domiciliés à Poissy et connus des services de police (inscrits au fichier de traitement des antécédents judiciaires)



Les trois adolescents ont été placés en garde à vue. La victime a déposé plainte auprès du service de police.



Une enquête est en cours afin de préciser les circonstances de cette agression en réunion et de déterminer les responsabilités de chacun des mis en cause.