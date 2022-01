Yvelines. Six voleurs de batteries automobiles arrêtés dans une déchetterie à Bois d’Arcy

Six hommes âgés de 15 à 36 ans ont été placés en gare à vue, hier soir, pour un vol par effraction en réunion commis à Bois d’Arcy (Yvelines).



Peu avant 20h30, jeudi 13 janvier, la présence d’individus suspects est signalée à la police : ils venaient de fracturer le portail de la déchetterie intercommunale, pour pénétrer dans l’enceinte et y dérober des batteries des véhicules stationnés à l’intérieur.



Les voleurs, trois majeurs et deux mineurs de 15 ans, ont été interpellés en flagrant délit, avenue Ambroise-Paré, par les forces de l’ordre. Ils n’ont opposé aucune résistance. Tous ont déclaré être sans domicile fixe.