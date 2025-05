Yvelines. Rodéos urbains à Guyancourt : deux hommes interpellés

Des renforts ont croisé le deux-roues quelques instants plus tard et ont procédé à l’interception du pilote. Au cours de cette intervention, un second véhicule, une Peugeot 508, s’est rapproché des policiers et a tenté de s’opposer à l’interpellation. Son conducteur, qui a proféré des insultes à l’encontre des agents, a également pris la fuite avant d’être arrêté un peu plus loin, à l’angle de la route de Troux et de la route de Maurice Ravel.



La moto a été enlevée par le garage de permanence. Aucun fonctionnaire n’a été blessé, bien qu’une légère rayure ait été constatée sur un véhicule de service



Une enquête a été ouverte.