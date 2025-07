Yvelines. Refus d’obtempérer et stupéfiants : interpellé après une course-poursuite jusqu’à Poissy

L’homme, âgé de 25 ans et domicilié à Évry, dans l'Essonne, a été placé en garde à vue. Il est poursuivi pour refus d’obtempérer, ainsi que pour détention, acquisition, offre, cession et transport non autorisé de produits stupéfiants.



Une perquisition au domicile du mis en cause est en attente, sous l’autorité de l’officier de police judiciaire.