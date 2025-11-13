Yvelines. Le cambrioleur d'une boulangerie à Mantes-la-Jolie écope de 12 mois de prison

Les policiers municipaux de Mantes-la-Jolie tombent sur lui ce jeudi 6 novembre 2025, vers 0h30. L’homme, visiblement très alcoolisé, manipule une caisse enregistreuse sur la voie publique et transporte aussi un tronc de dons au profit de la « Cipam ». Sur lui, les agents découvrent également un petit morceau de résine de cannabis et 96,59 €. Le suspect est conduit au commissariat et placé en garde à vue.



Les investigations permettent rapidement d’identifier l’origine du butin : la caisse enregistreuse et le tronc de collecte ont été dérobés dans une boulangerie de la rue Nationale, à Mantes-la-Jolie. Les enquêteurs rapprochent aussi ces faits d’une tentative de vol par effraction commise au préjudice du bar-tabac « Le Balto », situé juste en face de la boulangerie.