Yvelines. La ville des Mureaux inaugure un nouvel espace de vie citoyenne : un hommage à Simone Veil

Publié le Vendredi 17 Octobre 2025 à 18:21

Cours de français, ateliers cuisine, sport, droit : l’Espace Simone Veil rassemble sous un même toit les outils du vivre ensemble. Ce nouveau lieu ouvert à tous sera inauguré jeudi 23 octobre.



Au cœur des Mureaux (Yvelines), rue Paul-Raoult, à deux pas de la gare et de la médiathèque, un nouveau lieu vient enrichir la vie sociale locale : l’Espace Simone Veil. Moderne, lumineux et pensé pour l’inclusion, ce bâtiment porte le nom de l’ancienne ministre, rescapée de la Shoah et figure du combat pour les droits des femmes, avec l’accord de sa famille.



Le projet, subventionné à 56 % par l’État et la Région Île-de-France, vise à rassembler toutes les générations autour d’activités solidaires, culturelles et citoyennes.

Une maison pour toutes les initiatives locales Sur place, les habitants trouveront une large palette de services et d’animations : cours de français, activités sportives, ateliers de cuisine, aide juridique, animations jeunesse… L’Espace Simone Veil se veut aussi un appui pour les associations locales, avec des salles et ressources mutualisées.



L’inauguration officielle aura lieu jeudi 23 octobre à 14h30, en présence du préfet des Yvelines Frédéric Rose, de la présidente de la Région Valérie Pécresse et du maire François Garay. Tous soulignent la portée symbolique de ce lieu, qui incarne à la fois la mémoire de Simone Veil et les valeurs de proximité, d’émancipation et d’engagement.



En Une | En ce moment | L'Essentiel | Yvelines | Info-Route | ENVIRONNEMENT | Elections législatives 2024 | L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen | L'Info en continu | UNE | CRISE SANITAIRE | NORMANDIE | LOISIRS | En bref | SOCIAL | infoServices | ACTUALITÉ | Le journal de l'Armada 2023 | Notifications | Contact