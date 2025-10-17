Connectez-vous S'inscrire





Partager

Yvelines. La ville des Mureaux inaugure un nouvel espace de vie citoyenne : un hommage à Simone Veil


Publié le Vendredi 17 Octobre 2025 à 18:21

Cours de français, ateliers cuisine, sport, droit : l’Espace Simone Veil rassemble sous un même toit les outils du vivre ensemble. Ce nouveau lieu ouvert à tous sera inauguré jeudi 23 octobre.



L'Espace Simone Veil sera ingauré le 23 octobreen présence de la présidente de la Région Ile-de-France, du préfet et du maire des Mureaux - Photo Ville des Mureaux t
L'Espace Simone Veil sera ingauré le 23 octobreen présence de la présidente de la Région Ile-de-France, du préfet et du maire des Mureaux - Photo Ville des Mureaux t
Au cœur des Mureaux (Yvelines), rue Paul-Raoult, à deux pas de la gare et de la médiathèque, un nouveau lieu vient enrichir la vie sociale locale : l’Espace Simone Veil. Moderne, lumineux et pensé pour l’inclusion, ce bâtiment porte le nom de l’ancienne ministre, rescapée de la Shoah et figure du combat pour les droits des femmes, avec l’accord de sa famille.

Le projet, subventionné à 56 % par l’État et la Région Île-de-France, vise à rassembler toutes les générations autour d’activités solidaires, culturelles et citoyennes.

Une maison pour toutes les initiatives locales

Sur place, les habitants trouveront une large palette de services et d’animations : cours de français, activités sportives, ateliers de cuisine, aide juridique, animations jeunesse… L’Espace Simone Veil se veut aussi un appui pour les associations locales, avec des salles et ressources mutualisées.

L’inauguration officielle aura lieu jeudi 23 octobre à 14h30, en présence du préfet des Yvelines Frédéric Rose, de la présidente de la Région Valérie Pécresse et du maire François Garay. Tous soulignent la portée symbolique de ce lieu, qui incarne à la fois la mémoire de Simone Veil et les valeurs de proximité, d’émancipation et d’engagement.







Vous pouvez réagir à cet article

En Une | En ce moment | L'Essentiel | Yvelines | Info-Route | ENVIRONNEMENT | Elections législatives 2024 | L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen | L'Info en continu | UNE | CRISE SANITAIRE | NORMANDIE | LOISIRS | En bref | SOCIAL | infoServices | ACTUALITÉ | Le journal de l'Armada 2023 | Notifications | Contact

Plus de prévisions: Prévisions météo 30 jours
index.php?action=html

Yvelines. La ville des Mureaux inaugure un nouvel espace de vie citoyenne : un hommage à Simone Veil

17/10/2025

Disparition inquiétante à L’Étang-la-Ville (Yvelines) : Émilien a été retrouvé annonce la police

16/10/2025

Yvelines : deux ans ferme et expulsion du territoire pour les trois cambrioleurs de Magnanville

15/10/2025

Yvelines. Une rixe à l’arme blanche tourne mal à Maisons-Laffitte : un homme blessé au pied

15/10/2025

Yvelines. Elle mord un agent de la SUGE en gare d’Aubergenville : une femme interpellée

14/10/2025

Yvelines. A Montigny-le-Bretonneux, un bus percute une voiture, deux hommes interpellés après une course-poursuite

12/10/2025

Yvelines : frappé au visage dans le hall de son immeuble par un homme sans-abri à Rambouillet

12/10/2025

Yvelines. Trois coups de feu en l’air près d’une école à Achères : un homme interpellé, les élèves confinés

10/10/2025

Yvelines. Au Vésinet, un chauffeur de bus agressé par deux passagers, interpellés après leur fuite

09/10/2025

Yvelines. Deux individus arrêtés par la police en flagrant délit de vol dans des véhicules à Sartrouville

05/10/2025

Yvelines. Refus d'obtempérer à Mantes-la-Jolie et course-poursuite sur l'A13 jusqu'aux Mureaux

04/10/2025

Yvelines. Incendie sur un poste électrique de 400 000 volts à Méré : aucun impact pour les usagers

27/09/2025

Yvelines : quatre jeunes interpellés pour une tentative d’extorsion avec arme à Rambouillet

27/09/2025

Yvelines : trois mineurs interpellés à Versailles après le vol par ruse d'une carte bancaire

25/09/2025

Yvelines. Un homme blessé au cutter devant un collège à Mantes-la-Jolie, l'auteur présumé est interpellé

24/09/2025
Afficher plus d'articles
Infoyvelines
Vous-êtes témoin d'un événement ? Cliquez ici
La reproduction de textes, photos et vidéos publiés sur @infonormandie.com doit faire l'objet d'une demande expresse auprès du webmaster du site.
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags