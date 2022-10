Yvelines. Il met le feu à une maison avec une friteuse à Conflans-Sainte-Honorine

Un homme a été interpellé hier soir à Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines) pour tentative de destruction de biens privés par incendie et port d'arme prohibé de catégorie D.



La police a été appelée à se rendre vers 22 heures rue des Côtes de Vanne à la demande d'un témoin qui a aperçu un homme sortir d'un pavillon en construction, peu avant le début d'un incendie.



Alors que les sapeurs-pompiers étaient sur place pour éteindre le feu, des témoins ont désigné l'homme qu'ils avaient aperçu un peu plus tôt. Ce dernier, âgé de 24 ans et domicilié à Conflans-Sainte-Honorine a été interpellé. Les constatations ont permis d'établir qu'il avait enflammé à l'aide d'une friteuse.



L'incendiaire présumé a été placé en garde à vue.