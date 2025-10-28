Yvelines. Il menace les policiers avec un couteau : un homme neutralisé et interpellé à Versailles

Publié le Mardi 28 Octobre 2025 à 10:07

Un quadragénaire a été maîtrisé ce lundi après avoir menacé les forces de l’ordre en pleine rue, à Versailles. Il déambulait armé d’un couteau.

