Yvelines. Il menace les policiers avec un couteau : un homme neutralisé et interpellé à Versailles

L’homme a été désarmé par les policiers et interpellé - illustration
Les faits se sont produits ce lundi, vers 12h50, rue des États-Généraux à Versailles (Yvelines). Un individu de 45 ans circulait à pied dans le quartier, un couteau à la main. Alertée, la police municipale est rapidement intervenue, renforcée par une patrouille de la BAC (brigade anticriminalité).
Neutralisé par les policiers
À l’arrivée des forces de l’ordre, l’homme aurait brandi son arme blanche en proférant des menaces. Un fonctionnaire de la BAC a dû alors faire usage du pistolet à impulsion électrique pour neutraliser l’individu qui s’est finalement laissé interpeller sans opposer de résistance.
L’homme, déjà connu des services de police (fichier TAJ), a été placé en garde à vue
