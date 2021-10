Yvelines. Il lui plante un couteau dans le dos au cours d’un différend à Carrières-sous-Poissy

Un différend entre voisins dans un foyer de la rue Pasteur à Carrières-sous-Poissy (Yvelines) a nécessité l’intervention des forces de l’ordre ce mardi vers midi.



L’un des protagonistes, âgé de 42 ans, a asséné un coup de couteau dans le dos du second et a pris. Le mis en cause a été interpellé dans la rue par un équipage de police appelé sur les lieux. Il a été placé en garde à vue pour tentative d’homicide avec arme.



Souffrant d’une plaie dans le dos, la victime a été prise en charge par une équipe du SAMU et transportée au centre hospitalier de Poissy.