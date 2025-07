Yvelines. Extorsion au couteau devant un collège de Chambourcy : deux adolescents en garde à vue

Grâce au signalement précis fourni par la victime — l’un des suspects portait une veste blanche et un pantalon noir, l’autre une veste grise et un pantalon noir —, les policiers de la brigade anticriminalité (BAC) ont rapidement localisé les deux jeunes dans le quartier Beauregard, à Poissy, d’où ils sont originaires.



Âgés de 16 et 17 ans, les deux adolescents ont été interpellés et placés en garde à vue. Une enquête a été ouverte pour extorsion avec arme.