Yvelines. Disparu depuis plus d'un mois à Chatou, Hervé Bernard toujours recherché activement par la police

L'homme de 68 ans n'a pas donné signe de vie depuis le 12 septembre - Photo Police 78
Les services de police sont mobilisés depuis plus d’un mois pour tenter de retrouver Hervé Bernard, un homme de 65 ans porté disparu à Chatou (Yvelines). Il a été vu pour la dernière fois le jeudi 12 septembre 2025, vers 14 heures.
Selon les informations communiquées par la Police nationale, l’homme aurait quitté son domicile sans laisser d’indication sur sa destination. Sa disparition est jugée inquiétante en raison de son âge et de son état de santé.
Selon les informations communiquées par la Police nationale, l’homme aurait quitté son domicile sans laisser d’indication sur sa destination. Sa disparition est jugée inquiétante en raison de son âge et de son état de santé.
Signalement
Hervé Bernard est de type européen, mince, mesure environ 1m75. Il a les cheveux gris blancs, assez longs, et les yeux marron. Le jour de sa disparition, il portait un pantalon en jean bleu foncé, une chemise grise à manches longues et des baskets foncées.
Toute personne ayant des informations est priée de contacter le commissariat de Saint-Germain-en-Laye au 01.39.10.91.03.
Toute personne ayant des informations est priée de contacter le commissariat de Saint-Germain-en-Laye au 01.39.10.91.03.