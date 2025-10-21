Yvelines. Disparu depuis plus d'un mois à Chatou, Hervé Bernard toujours recherché activement par la police

Les services de police sont mobilisés depuis plus d’un mois pour tenter de retrouver Hervé Bernard, un homme de 65 ans porté disparu à Chatou (Yvelines). Il a été vu pour la dernière fois le jeudi 12 septembre 2025, vers 14 heures.



Selon les informations communiquées par la Police nationale, l’homme aurait quitté son domicile sans laisser d’indication sur sa destination. Sa disparition est jugée inquiétante en raison de son âge et de son état de santé.