Yvelines. Disparition inquiétante d’une octogénaire à Saint-Germain-en-Laye

Une disparition jugée inquiétante mobilise actuellement les forces de l’ordre dans les Yvelines. Mathilde Gautier, âgée de 84 ans, a été vue pour la dernière fois le dimanche 13 avril, aux alentours de 10 h 00, près de l’étang du Corra, en forêt de Saint-Germain-en-Laye . Depuis, elle demeure introuvable.De type européen, fine et mesurant 1,51 m, Mathilde Gautier a les cheveux châtain clair coupés courts et les yeux marron. Le jour de sa disparition, elle portait une veste marron et orange, un pantalon gris, et se déplaçait à l’aide de deux bâtons de marche blancs.Une enquête a été ouverte par le commissariat de Saint-Germain-en-Laye. Toute personne disposant d’informations susceptibles d’aider les recherches est vivement invitée à contacter les enquêteurs au 01 39 10 91 00