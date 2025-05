Yvelines. Deux trafiquants de drogue condamnés après avoir réactivé un point de deal à Montigny-le-Bretonneux

Des surveillances discrètes ont permis d’identifier deux individus déjà connus des services de police et d’établir l’existence de multiples transactions de stupéfiants. Plusieurs dizaines de ventes ont été observées, et des acheteurs interpellés ont formellement reconnu les vendeurs à partir de planches photographiques.



L’un des mis en cause, un homme de 21 ans domicilié à Montigny-le-Bretonneux, a été interpellé début mai et incarcéré au centre pénitentiaire de Bois-d’Arcy pour d’autres affaires de stupéfiants. Son complice, âgé de 23 ans et résidant à Trappes poursuivait alors seul l’activité, parfois aidé par de petits revendeurs occasionnels.



Le 15 mai, ce dernier a été interpellé à son domicile avec l’appui de la compagnie départementale d’intervention des Yvelines (CDI78) et d’un chien spécialisé dans la détection de stupéfiants. Les enquêteurs ont mis en évidence que l’homme conditionnait les produits à son domicile avant de les remettre à son complice pour revente.