Yvelines. Des habitants relogés après un incendie dans un parking souterrain à Houilles

Un incendie d’origine indéterminée s’est déclaré ce jeudi vers midi dans un parking souterrain situé rue du Maréchal Galliéni à Houilles (Yvelines).



Trois véhicules ont été entièrement détruits et les gaines électriques et la tuyauterie ont été fortement endommagées sous l’effet des flammes et de la chaleur. Les habitants des cinq appartements au-dessus du parking vont devoir être relogés par le bailleur social.