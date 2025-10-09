Yvelines. Au Vésinet, un chauffeur de bus agressé par deux passagers, interpellés après leur fuite

Les faits se sont produits ce mercredi 8 octobre vers 17h15, sur l’avenue des Pages, au Vésinet (Yvelines). Deux passagers ont violemment agressé un chauffeur de bus, après que celui-ci a refusé de s’arrêter en dehors de l’arrêt habituel.
La victime, un homme de 49 ans, a été frappée au visage. Elle présentait deux plaies saignantes de 2 et 4 centimètres au niveau du front. En état de choc, elle a exercé son droit de retrait.
La victime, un homme de 49 ans, a été frappée au visage. Elle présentait deux plaies saignantes de 2 et 4 centimètres au niveau du front. En état de choc, elle a exercé son droit de retrait.
Un témoin de la scène appelle le 17
Les deux agresseurs ont pris la fuite en escaladant les grilles d’un parc voisin. Grâce à un appel au 17 d’un témoin de la scène, les policiers ont pu les localiser rapidement. Une patrouille de police-secours a procédé à leur interpellation sans difficulté.
Les mis en cause ont été placés en garde à vue pour violences volontaires sur personne chargée d’une mission de service public.
Les mis en cause ont été placés en garde à vue pour violences volontaires sur personne chargée d’une mission de service public.