Yvelines. Au Vésinet, un chauffeur de bus agressé par deux passagers, interpellés après leur fuite


Publié le Jeudi 9 Octobre 2025 à 11:21

Deux hommes ont été placés en garde à vue mercredi en fin d’après-midi. Ils sont soupçonnés d’avoir exercé des violences physiques sur un chauffeur de bus au Vésinet.



Illustration
Illustration
Les faits se sont produits ce mercredi 8 octobre vers 17h15, sur l’avenue des Pages, au Vésinet (Yvelines). Deux passagers ont violemment agressé un chauffeur de bus, après que celui-ci a refusé de s’arrêter en dehors de l’arrêt habituel.

La victime, un homme de 49 ans, a été frappée au visage. Elle présentait deux plaies saignantes de 2 et 4 centimètres au niveau du front. En état de choc, elle a exercé son droit de retrait.

Un témoin de la scène appelle le 17

Les deux agresseurs ont pris la fuite en escaladant les grilles d’un parc voisin. Grâce à un appel au 17 d’un témoin de la scène, les policiers ont pu les localiser rapidement. Une patrouille de police-secours a procédé à leur interpellation sans difficulté.

Les mis en cause ont été placés en garde à vue pour violences volontaires sur personne chargée d’une mission de service public.
 







