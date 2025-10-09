Yvelines. Au Vésinet, un chauffeur de bus agressé par deux passagers, interpellés après leur fuite

Les deux agresseurs ont pris la fuite en escaladant les grilles d’un parc voisin. Grâce à un appel au 17 d’un témoin de la scène, les policiers ont pu les localiser rapidement. Une patrouille de police-secours a procédé à leur interpellation sans difficulté.



Les mis en cause ont été placés en garde à vue pour violences volontaires sur personne chargée d’une mission de service public.

