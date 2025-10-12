Connectez-vous S'inscrire
https://www.infonormandie.com/
 





Partager

Yvelines. A Montigny-le-Bretonneux, un bus percute une voiture, deux hommes interpellés après une course-poursuite


Publié le Dimanche 12 Octobre 2025 à 11:18

Un accident banal a bien failli dégénérer samedi en fin d’après-midi. Tout est parti d’une mauvaise manœuvre d’un chauffeur de bus à Montigny-le-Bretonneux.



Illustration Adobe Stock
Illustration Adobe Stock
Une altercation a éclaté ce samedi juste avant 19 heures entre le conducteur d’un bus Île-de-France Mobilités et un automobiliste. Le bus, vide de passagers, effectue une marche arrière sur l’avenue du Centre, à l’intersection avec l’avenue des Frères Lumière., quand en manœuvrant, il a percuté une voiture occupée par une femme et ses deux jeunes enfants. Aucun blessé n’est à déplorer, mais le chauffeur reprend sa route sans s’arrêter, malgré les klaxons insistants des automobilistes.

Des témoins interviennent... et sont interpellés

Des automobilistes assistent à la scène, klaxons à l’appui. Deux hommes, témoins directs, décident de réagir : ils se lancent à la poursuite du bus, le dépassent puis freinent sèchement devant lui pour le forcer à s’arrêter. Le chauffeur tente d’éviter la confrontation, mais un nouvel accrochage a lieu. La tension monte d’un cran. Une rixe éclate entre les trois hommes en pleine rue.

Une patrouille de police, prévenue des faits, met rapidement fin à l’altercation. Les deux poursuivants, âgés de 31 et 26 ans, sont interpellés pour violences sur personne chargée d’une mission de service public. Le conducteur du bus, 37 ans, dépose plainte à son tour, mais n’est pas poursuivi pour l’instant. La jeune mère de famille, elle, souhaite engager des poursuites pour le refus d’obtempérer.

Aucun blessé n'est à déplorer. Le bus a été reconduit à son dépôt pour inspection.

 







Vous pouvez réagir à cet article

En Une | En ce moment | L'Essentiel | Yvelines | Info-Route | ENVIRONNEMENT | Elections législatives 2024 | L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen | L'Info en continu | UNE | CRISE SANITAIRE | NORMANDIE | LOISIRS | En bref | SOCIAL | infoServices | ACTUALITÉ | Le journal de l'Armada 2023 | Notifications | Contact

Plus de prévisions: Prévisions météo 30 jours
Le fil info

Yvelines. A Montigny-le-Bretonneux, un bus percute une voiture, deux hommes interpellés après une course-poursuite

12/10/2025

Yvelines : frappé au visage dans le hall de son immeuble par un homme sans-abri à Rambouillet

12/10/2025

Yvelines. Trois coups de feu en l’air près d’une école à Achères : un homme interpellé, les élèves confinés

10/10/2025

Yvelines. Au Vésinet, un chauffeur de bus agressé par deux passagers, interpellés après leur fuite

09/10/2025

Yvelines. Deux individus arrêtés par la police en flagrant délit de vol dans des véhicules à Sartrouville

05/10/2025

Yvelines. Refus d'obtempérer à Mantes-la-Jolie et course-poursuite sur l'A13 jusqu'aux Mureaux

04/10/2025

Yvelines. Incendie sur un poste électrique de 400 000 volts à Méré : aucun impact pour les usagers

27/09/2025

Yvelines : quatre jeunes interpellés pour une tentative d’extorsion avec arme à Rambouillet

27/09/2025

Yvelines : trois mineurs interpellés à Versailles après le vol par ruse d'une carte bancaire

25/09/2025

Yvelines. Un homme blessé au cutter devant un collège à Mantes-la-Jolie, l'auteur présumé est interpellé

24/09/2025

Yvelines. Deux adolescents en garde à vue, soupçonnés d’un vol de collier avec violences à Sartrouville

20/09/2025

Yvelines : inquiétante disparition d’une adolescente de 15 ans au Perray-en-Yvelines

16/09/2025

Yvelines : deux hommes condamnés après le vol violent d’un jeune en gare de Conflans-Sainte-Honorine

15/09/2025

Tentative de vol par effraction au Vésinet (Yvelines) : trois jeunes mis en fuite par la victime et interpellés

14/09/2025

Yvelines. Disparition inquiétante à Chatou : la police recherche Hervé Bernard

13/09/2025
Afficher plus d'articles
Infoyvelines
Vous-êtes témoin d'un événement ? Cliquez ici
La reproduction de textes, photos et vidéos publiés sur @infonormandie.com doit faire l'objet d'une demande expresse auprès du webmaster du site.
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags