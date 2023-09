Yvelines. À Mantes-la-Jolie, il avait fait exploser un mortier dans son lycée « par ennui »

Les faits remontent au mardi 19 septembre, en milieu d’après-midi, et se sont déroulés dans l’enceinte du lycée Jean-Rostand a Mantes-la-Jolie. Ce jour-là, selon la plainte déposée le lendemain par le proviseur de l’établissement, le jeune homme s’est introduit dans le lycée où il est scolarisé et a fait exploser un mortier d’artifice provoquant des dégradations.



Suite à ces faits, qui avaient suscité une grande agitation, une employée avait été choquée et sollicitait son changement d'affectation.