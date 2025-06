Yvelines. À Magnanville, il circule à contresens dans un rond-point et refuse d’obtempérer

Les faits se sont produits dans la nuit de vendredi à samedi, vers 00h30, à Magnanville (Yvelines). Alors qu’ils patrouillaient avenue de l’Europe, des policiers ont remarqué un véhicule engagé à contresens dans un rond-point.



Les forces de l’ordre ont immédiatement actionné leurs avertisseurs sonores et lumineux pour signifier au conducteur de s’arrêter. Ce dernier a ignoré les injonctions et a pris la fuite, avant d’être intercepté un peu plus loin, rue des Graviers, toujours à Magnanville.