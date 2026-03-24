Vittefleur : une fuite de gaz après des travaux, une dizaine d’habitants évacués

Une fuite de gaz s’est produite ce mardi en fin de matinée à Vittefleur, rue Grande Rue, au niveau de l’église, après des travaux de terrassement ayant endommagé une conduite moyenne pression.



Les sapeurs-pompiers ont constaté à leur arrivée une fuite sur une canalisation alimentée à 4 bars, entraînant la mise en place d’un périmètre de sécurité. Dix habitants ont été évacués par précaution, tandis qu’environ 80 abonnés ont été privés de gaz durant plusieurs heures. La fuite a été stoppée par les équipes de GRDF.