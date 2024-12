Violent incendie à Malleville-sur-le-Bec (Eure) : trois personnes transportées à l'hôpital, 47 sapeurs-pompiers mobilisés

A l’arrivée des sapeurs-pompiers la dépendance était totalement embrasée, précise le service départemental d’incendie et de secours (Sdis27). Des mesures ont été immédiatement été prises en raison de la présence à l’intérieur du bâtiment d’une citerne de fioul. Quatre lances à incendie et une lance à mousse ont été déployées, alors que le feu s’est propagé à une chambre située sous les combles.



Trois personnes ont été prises en charge par les secours, toutes ayant inhalé des fumées : deux femmes âgées de 50 et 21 ans ont été transportées, en urgence relative, au centre hospitalier deux femmes Bernay et un homme de 47 ans a l’hôpital de Pont-Audemer.